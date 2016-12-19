Спецвыпуск, посвященный предстоящему Кубку конфедераций в России. Участники, полное расписание, сетка Кубка африканских наций, интересные факты, постеры и многое другое. В продаже – с 20 декабря!
• Вступление: Антон Муша – о том, что ждать от предстоящего форума.
• Стадионы: четыре арены, которые примут международный турнир.
• Представление участников: 7 сборных-участниц (в том числе и хозяйка — сборная России) плюс таблица Кубка африканских наций.
• Календарь: Кубок конфедераций-2017
• История: Победители всех прошлых розыгрышей Кубка конфедераций, лучшие игроки и бомбардиры.
• Постеры: Роналдиньо (сборная Бразилии), Куаутемок Бланко (сборная Мексики), сборная России, сборная Новой Зеландии, сборная Мексики, сборная Португалии, сборная Чили, сборная Германии, сборная Австралии, сборная Бразилии.
3 thoughts on “Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12”
Денис, вы же говорили, что не будет постера Новой Зеландии. Удивлен, если честно
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за отличный спецвыпуск. Нет никаких ни замечаний, ни претензий. По-моему, это лучший спецвыпуск года. Такой журнал будет интересно пересмотреть не один раз и через несколько лет. Хочу пожелать редакции в будущем году делать спецвыпуски, ориентируясь на этот. Особенно хочется увидеть что-то подобное в спецвыпусках, посвящённых еврокубкам и чемпионату России. Желаю Вам удачи и успехов в Новом году!
Спецвыпуск-12 действительно очень хорош, ничего не скажешь. Даже придраться не к чему))) Согласен полносьбю, что все последующие спецвыпуски должны преподноситься по похожему сценарию. Но,положа руку на сердце, все мы прекрасно понимаем. что данный св выигрывает в основном из-за обилия постеров, подобранных редакцией на редкость грамотно, правильно и по делу. По-другому и быть не должно. Отсюда вполне логичный вопрос: а что же мы тогда увидим в спецвыпусках-5 и 6???))) Возможно, я забегаю вперед, но ответ очевиден: НИЧЕГО. Повторение постеров будет выглядить полным абсурдом. Ведь если будут опять даны постеры всех задействующих в тупнире команд, то тогда зачем их давали сейчас???!!! ОПЯТЬ ПОВТОРЫ? А зачем нам навязыватьчье-то левое мнение со стороны? Я элементарно намекаю на указ сверху. Типа турнир проходит в нашей стране, то и реклама должна быть соответствующей, на уровне! Совковые замашки. Считаю. ГЛУПО И НЕЛОГИЧНО делать три спецвыпуска за полгода, посвященные КК. Ведь одного вполне достаточно. Разве нет? Другое дело, если в 5 и 6 спецвыпусках будут совершенно другие постеры, например, постеры отдельных игроков-лидеров из каждой сборной!!! Но повторять постеры команд-участниц ни к чему!!! Если только постер команды-победительницы. Считаю. редакции стоит пересмотреть свое отношение к спецвыпускам-5-6. Это факт.