Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Спецвыпуск, посвященный предстоящему Кубку конфедераций в России. Участники, полное расписание, сетка Кубка африканских наций, интересные факты, постеры и многое другое. В продаже – с 20 декабря!

• Вступление: Антон Муша – о том, что ждать от предстоящего форума.

• Стадионы: четыре арены, которые примут международный турнир.

• Представление участников: 7 сборных-участниц (в том числе и хозяйка — сборная России) плюс таблица Кубка африканских наций.

• Календарь: Кубок конфедераций-2017

• История: Победители всех прошлых розыгрышей Кубка конфедераций, лучшие игроки и бомбардиры.

• Постеры: Роналдиньо (сборная Бразилии), Куаутемок Бланко (сборная Мексики), сборная России, сборная Новой Зеландии, сборная Мексики, сборная Португалии, сборная Чили, сборная Германии, сборная Австралии, сборная Бразилии.