Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Спецвыпуск, посвященный предстоящему чемпионату мира в России. Составы всех 32 сборных, календари, лидеры, статистические вставки, факты. В продаже — с 26 декабря!
• Вступление: Антон Муша делится наблюдениями, о том, как сборная России готовится к предстоящему ЧМ.
• Статистика: Результаты и таблицы всех зон отбора к Чемпионату мира-2018.
• Разбор: Заявки всех сборных-участниц ЧМ-2018, информация о тренерских штабах, лидерах, ожиданиях и самые интересные факты.
• Календарь финальной части ЧМ-2018.
• Постеры: Сборная России, сборная Франции, сборная Португалии, сборная Аргентины, сборная Бразилии, сборная Германии, сборная Бельгии, сборная Польши, сборная Англии, сборная Испании.