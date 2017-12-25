Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Спецвыпуск, посвященный предстоящему чемпионату мира в России. Составы всех 32 сборных, календари, лидеры, статистические вставки, факты. В продаже — с 26 декабря!

• Вступление: Антон Муша делится наблюдениями, о том, как сборная России готовится к предстоящему ЧМ.

• Статистика: Результаты и таблицы всех зон отбора к Чемпионату мира-2018.

• Разбор: Заявки всех сборных-участниц ЧМ-2018, информация о тренерских штабах, лидерах, ожиданиях и самые интересные факты.

• Календарь финальной части ЧМ-2018.

• Постеры: Сборная России, сборная Франции, сборная Португалии, сборная Аргентины, сборная Бразилии, сборная Германии, сборная Бельгии, сборная Польши, сборная Англии, сборная Испании.

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