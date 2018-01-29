Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №1

Спецвыпуск, посвященный главным героям завершившегося отборочного цикла к чемпионату мира в России. Символическая сборная из лучших игроков, календари, статистические вставки, факты. В продаже — с 30 января!

• Вступление: Антон Муша рассказывает о том, кого отмечают иностранные специалисты в составе сборной России.

• Разбор: Символическая сборная героев отборочного цикла к ЧМ-2018: досье, статистика выступлений и интересные факты.

• Расписание матчей ЧМ-2018.

• Постеры: Даниэль Субашич, Лорна Косельни, Маркиньос, Йонас Хектор, Тома Менье, Вильям Карвалью, Серхио Бускетс, Кристиан Эриксен, Луис Суарес, Мохамед Салах, Роберт Левандовски, Йоахим Лев, сборная Египта, сборная Саудовской Аравии, сборная Уругвая.

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