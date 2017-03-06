Анонс приложения «90 минут» №9 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 6 марта

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• Тема: Юрий Алеманов и Константин Иванов — о том, какими будут оставшиеся туры российской Премьер-лиги.

• Рейтинг: Как приходили и куда исчезали бывшие тренеры «Барселоны».

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика Кубка России и ПФЛ.

• Англия: Антон Муша восхищается игрой Маноло Габбьядини.

• Германия: Лидия Дидык объясняет, почему Ларс Штиндль стал необычным игроком.

• Италия: Илья Егоров грустит из-за игрового кризиса «Фиорентины».

• Испания: Никита Котов — о том, как скромный «Эйбар» стал открытием Примеры.

• Франция: Юрий Алеманов провожает «Бастию» в Лигу 2.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.