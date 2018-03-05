Анонс приложения «90 минут» №9 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 5 марта

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №9
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о главной сенсации Кубка России — о курском «Авангарде».
• Англия: Антон Муша напоминает о самом недооцененном игроке АПЛ — Мусе Дембеле.
• Германия: Лидия Дидык провожает Роберта Левандовски в мадридский «Реал».
• Испания: Никита Котов разбирает причины отъезда Янника Феррейры-Карраско в Китай.
• Италия: Илья Егоров — о том, как Дженнаро Гаттузо преображает «Милан».
• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему нынешний розыгрыш кубка Франции особенный.
• Хоккей: Дмитрий Темников съездил на Автозаводскую и рассказал, как «Спартак» поздравил с 80-летием Бориса Майорова.
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