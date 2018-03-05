Анонс приложения «90 минут» №9 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 5 марта

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №9

• Тема: Илья Егоров побывал на «снежном» дерби в Черкизово и объяснил, почему «Локомотив» по-прежнему главный претендент на чемпионство.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели. • Статистика и цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о главной сенсации Кубка России — о курском «Авангарде». • Англия: Антон Муша напоминает о самом недооцененном игроке АПЛ — Мусе Дембеле. • Германия: Лидия Дидык провожает Роберта Левандовски в мадридский «Реал». • Испания: Никита Котов разбирает причины отъезда Янника Феррейры-Карраско в Китай. • Италия: Илья Егоров — о том, как Дженнаро Гаттузо преображает «Милан». • Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему нынешний розыгрыш кубка Франции особенный. • Хоккей: Дмитрий Темников съездил на Автозаводскую и рассказал, как «Спартак» поздравил с 80-летием Бориса Майорова. Скачать приложение «90 минут» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1