Анонс приложения «90 минут» №9 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 5 марта

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №9

• Тема: Илья Егоров побывал на «снежном» дерби в Черкизово и объяснил, почему «Локомотив» по-прежнему главный претендент на чемпионство.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о главной сенсации Кубка России — о курском «Авангарде».

• Англия: Антон Муша напоминает о самом недооцененном игроке АПЛ — Мусе Дембеле. 

• ГерманияЛидия Дидык провожает Роберта Левандовски в мадридский «Реал».

• ИспанияНикита Котов разбирает причины отъезда Янника Феррейры-Карраско в Китай. 

• ИталияИлья Егоров — о том, как Дженнаро Гаттузо преображает «Милан».

• ФранцияЮрий Алеманов объясняет, почему нынешний розыгрыш кубка Франции особенный.

• Хоккей: Дмитрий Темников съездил на Автозаводскую и рассказал, как «Спартак» поздравил с 80-летием Бориса Майорова.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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