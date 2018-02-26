Анонс приложения «90 минут» №8 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 26 февраля

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №8
• Тема: Дмитрий Темников рассказывает, как сборная России по хоккею завоевала «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Итоговая таблица трансферного окна РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников оценивает шансы клубов из ФНЛ в Кубке России.
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как фанатское недовольство влияет на Бундеслигу.
• Испания: Никита Котов следит за Рубеном Семеду.
• Германия: Антон Муша подводит итоги Кубка английской лиги-2017/18.
• Италия: Илья Егоров — о том, как «Наполи» выгнал Эмануэле Джаккерини.
• Франция: Юрий Алеманов радуется возвращению «Монпелье в еврокубки.
• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует главные ошибки сборной России по итогам группового этапа на ОИ-2018.
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