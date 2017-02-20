Анонс приложения «90 минут» №7 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 20 февраля

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин — о том, как Катар пытается перенести сроки проведения ЧМ-2022.

• Рейтинг: Пять самых экзотичных легионеров в истории московского «Спартака».

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Англия: Антон Муша предсказывает, что ждет Хуана Мату в «МЮ».

• Германия: Лидия Дидык рассказывает о лучшем ассистенте Бундеслиги.

• Италия: Илья Егоров нашел спасителя для «Пескары».

• Испания: Никита Котов — о том, почему Луис Энрике обречен.

• Франция: Юрий Алеманов констатирует возвращение привычного Марио Балотелли.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.