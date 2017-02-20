Анонс приложения «90 минут» №7 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 20 февраля

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• Тема: Андрей Вдовин — о том, как Катар пытается перенести сроки проведения ЧМ-2022.
• Рейтинг: Пять самых экзотичных легионеров в истории московского «Спартака».
• Трансферная таблица чемпионата России.
• Англия: Антон Муша предсказывает, что ждет Хуана Мату в «МЮ».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает о лучшем ассистенте Бундеслиги.
• Италия: Илья Егоров нашел спасителя для «Пескары».
• Испания: Никита Котов — о том, почему Луис Энрике обречен.
• Франция: Юрий Алеманов констатирует возвращение привычного Марио Балотелли.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.