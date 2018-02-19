Анонс приложения «90 минут» №7 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 февраля

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №7
• Тема: Антон Муша анонсирует главный матч сезона в АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Кроссворд: Загадки Старого Света.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников приветствует в ФНЛ Дмитрия Торбинского.
• Статистика матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Германия: Лидия Дидык знакомит с необычным рекордом Кристиана Гюнтера.
• Испания: Никита Котов вспоминает ключевые события самого громкого дела о договорных матчах в Ла Лиге.
• Италия: Илья Егоров — о феномене голкипера Алисона Бекера.
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, как Унаи Эмери борется за свое место в «ПСЖ».
• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует главные ошибки сборной России по итогам группового этапа на ОИ-2018.
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