Анонс приложения «90 минут» №7 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 февраля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №7

• Тема: Антон Муша анонсирует главный матч сезона в АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси».

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Кроссворд: Загадки Старого Света.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников приветствует в ФНЛ Дмитрия Торбинского.

• Статистика матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• ГерманияЛидия Дидык знакомит с необычным рекордом Кристиана Гюнтера.

• ИспанияНикита Котов вспоминает ключевые события самого громкого дела о договорных матчах в Ла Лиге. 

• ИталияИлья Егоров — о феномене голкипера Алисона Бекера.

• ФранцияЮрий Алеманов рассказывает, как Унаи Эмери борется за свое место в «ПСЖ».

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует главные ошибки сборной России по итогам группового этапа на ОИ-2018.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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