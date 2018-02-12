Анонс приложения «90 минут» №6 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 12 февраля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №6

• Тема: Андрей Вдовин — о трансфере Олега Шатова из «Зенита» в «Краснодар».

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников подводит итоги Кубка ФНЛ.

АнглияАнтон Муша объясняет неожиданный взлет «Вулверхэмптона».

• ИспанияНикита Котов грустит за «Депортиво», переживающий сложный период.

• ГерманияЛидия Дидык представляет нового ямайского вундеркинда — Леона Бэйли.

• ИталияИлья Егоров — о том, как загибается карьера Стефана Эль-Шаарави.

• ФранцияЮрий Алеманов подсчитал все деньги Лиги 1.

• Хоккей: Календарь хоккейного турнира ОИ-2018 в Пхенчхане.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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