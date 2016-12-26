Анонс приложения «90 минут» №52 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 26 декабря

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• Тема: Роман Абрамов прогнозирует возможные футбольные события в 2017 году .

• Рейтинг: Пять футболистов, проявивших себя в уходящем году.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Англия: Антон Муша желает английским клубам стать конкурентноспособными в Европе.

• Германия: Алексей Черняк объясняет, почему в Бундеслиге нужно запретить игру в 3 защитника.

• Испания: Никита Котов верит, что ветераны Ла Лиги еще «попылят».

• Италия: Илья Егоров хочет, чтобы миланские клубы вновь были сильными в этом сезоне.

• Франция: Роман Абрамов предвкушает появление во Франции нового чемпиона.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи новогодних праздников.