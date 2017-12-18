Анонс приложения «90 минут» №51 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 18 декабря

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• Тема: Константин Иванов — о главных моментах таблицы коэффициентов УЕФА.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика и цифры осенней части РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников называет главные открытия первой части сезона ФНЛ.
• Англия: Антон Муша рассказывает, кто заменил Леонида Слуцкого в «Халл Сити».
• Германия: Лидия Дидык — о претендентах на власть в «Гамбурге».
• Италия: Илья Егоров ищет логику в разборках Мино Райолы, Джанлуиджи Доннаруммы и «Милана».
• Испания: Никита Котов объясняет, почему Хавьер Маскерано хочет покинуть «Барселону».
• Франция: Юрий Алеманов проводит параллели между «Лестером» и «Нантом».
• Хоккей: Юрий Алеманов радуется победе сборной России над канадцами.