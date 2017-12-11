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Анонс приложения «90 минут» №50 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 11 декабря

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Илья Егоров — о том, как «Спартак» и ЦСКА проводили футбольный 2017-й год.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников объявляет главные разочарования первой части сезона.

• Статистика Лиги чемпионов.

• АнглияАнтон Муша размышляет, выиграл ли «Челси» от трансфера Тьемуэ Бакайоко.

• ГерманияЛидия Дидык знакомит с перестановками в тренерском штабе «Кельна».

• ИспанияНикита Котов выясняет, почему лучший игрок «Севильи» покидает команду.

• ИталияИлья Егоров объясняет, как Маурицио Сарри загнал «Наполи» в тупик.

• ФранцияЮрий Алеманов рассказывает, из-за чего не может преобразиться «Монако».

• Статистика Лиги Европы.

• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.

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