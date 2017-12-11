Анонс приложения «90 минут» №50 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 11 декабря

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• Тема: Илья Егоров — о том, как «Спартак» и ЦСКА проводили футбольный 2017-й год.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объявляет главные разочарования первой части сезона.
• Статистика Лиги чемпионов.
• Англия: Антон Муша размышляет, выиграл ли «Челси» от трансфера Тьемуэ Бакайоко.
• Германия: Лидия Дидык знакомит с перестановками в тренерском штабе «Кельна».
• Испания: Никита Котов выясняет, почему лучший игрок «Севильи» покидает команду.
• Италия: Илья Егоров объясняет, как Маурицио Сарри загнал «Наполи» в тупик.
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, из-за чего не может преобразиться «Монако».
• Статистика Лиги Европы.
• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.