Анонс приложения «90 минут» №50 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 11 декабря

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• Тема: Илья Егоров — о том, как «Спартак» и ЦСКА проводили футбольный 2017-й год.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объявляет главные разочарования первой части сезона.

• Статистика Лиги чемпионов.

• Англия: Антон Муша размышляет, выиграл ли «Челси» от трансфера Тьемуэ Бакайоко.

• Германия: Лидия Дидык знакомит с перестановками в тренерском штабе «Кельна».

• Испания: Никита Котов выясняет, почему лучший игрок «Севильи» покидает команду.

• Италия: Илья Егоров объясняет, как Маурицио Сарри загнал «Наполи» в тупик.

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, из-за чего не может преобразиться «Монако».

• Статистика Лиги Европы.

• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.

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