Анонс приложения «90 минут» №5 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 6 февраля

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• Тема: Андрей Вдовин подводит итоги кубка Африки.

• Рейтинг: Пять самых любопытных трансферов.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Таблица европейских трансферов.

• Англия: Антон Муша объясняет, почему «Ливерпуль» выбыл из борьбы за все турниры.

• Германия: Лидия Дидык — о непростой ситуации «Шальке».

• Испания: Никита Котов призывает испанский футбол перейти на систему видеоповторов.

• Италия: Илья Егоров намекает на скорое расставание «Ювентуса» с главным тренером.

• Франция: Владимир Шевелев — о том, как «Марсель» превращается в самую богатую команду лиги.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.