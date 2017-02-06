Анонс приложения «90 минут» №5 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 6 февраля

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин подводит итоги кубка Африки.
• Рейтинг: Пять самых любопытных трансферов.
• Трансферная таблица чемпионата России.
• Таблица европейских трансферов.
• Англия: Антон Муша объясняет, почему «Ливерпуль» выбыл из борьбы за все турниры.
• Германия: Лидия Дидык — о непростой ситуации «Шальке».
• Испания: Никита Котов призывает испанский футбол перейти на систему видеоповторов.
• Италия: Илья Егоров намекает на скорое расставание «Ювентуса» с главным тренером.
• Франция: Владимир Шевелев — о том, как «Марсель» превращается в самую богатую команду лиги.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.