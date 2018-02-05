Анонс приложения «90 минут» №5 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 5 февраля

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №5
• Тема: Илья Егоров объясняет, почему классная трансферная кампания не поможет Арсену Венгеру.
• Хоккей: Дмитрий Темников прогнозирует выступления сборных-лидеров на ОИ в Пхенчхане.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников описывает ситуацию в ФНЛ.
• Таблица европейских трансферов.
• Испания: Никита Котов рассказывает, как «Атлетик» подставил подножку «Сосьедаду».
• Германия: Лидия Дидык мечтает о выступлениях «Айнтрахта» в еврокубках.
• Италия: Илья Егоров восхищается прогрессом Милана Шкриньяра.
• Франция: Юрий Алеманов — о том, как «Монако» приобрел главного вундеркинда Италии.
Скачать приложение «90 минут» можно здесь: