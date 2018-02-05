Анонс приложения «90 минут» №5 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 5 февраля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №5

• Тема: Илья Егоров объясняет, почему классная трансферная кампания не поможет Арсену Венгеру.

• Хоккей: Дмитрий Темников прогнозирует выступления сборных-лидеров на ОИ в Пхенчхане.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников описывает ситуацию в ФНЛ.

• Таблица европейских трансферов.

• ИспанияНикита Котов рассказывает, как «Атлетик» подставил подножку «Сосьедаду».

• Германия: Лидия Дидык мечтает о выступлениях «Айнтрахта» в еврокубках.

• Италия: Илья Егоров восхищается прогрессом Милана Шкриньяра.

• Франция: Юрий Алеманов — о том, как «Монако» приобрел главного вундеркинда Италии.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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