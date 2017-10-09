Анонс приложения «90 минут» №41 от еженедельника «Футбол»! В продаже со 9 октября

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• Слова: Лидия Дидык вспоминает наиболее яркие цитаты президента РФ о самой популярной командной игре

• Тема: Андрей Вдовин подвел итоги контрольного поединка сборной России против сборной Южной Кореи.

• Статистика и цифры отборочного раунда чемпионата мира.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как Александр Точилин и питерское «Динамо» пробиваются в РФПЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша ждет очередного провала от сборной Англии на чемпионате мира.

• Испания: Никита Котов — о том, как «Барселона» оказалась в центре каталонского референдума.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

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