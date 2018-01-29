Анонс приложения «90 минут» №4 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 29 января

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• Тема: Андрей Вдовин и Антон Муша разбирают вероятность перехода Квинси Промеса в «Саутгемптон».
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Таблица европейских трансферов.
• Англия: Антон Муша размышляет, кого вытолкнет из «МЮ» покупка Алексиса Санчеса.
• Германия: Лидия Дидык объясняет, почему уход Швайштайгера перезагрузит немецкий футбол.
• Испания: Никита Котов анонсирует массовый переезд игроков из Саудовской Аравии в Ла Лигу.
• Италия: Илья Егоров восхищается работой Марко Джампаоло в «Сампдории».
• Франция: Юрий Алеманов прощается с самым искренним тренером Лиги 1.
• Хоккей: Ключевые события прошедшей недели.