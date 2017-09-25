Анонс приложения «90 минут» №39 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 25 сентября

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• Тема: Андрей Вдовин объясняет, почему лидеры РФПЛ не помешают «Зениту» в чемпионской гонке.

• Интервью: Владислав Радимов — о том, почему от «Зенита» надо ждать более содержательного футбола.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников следит за выступлениями команд из ФНЛ в Кубке России.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Вадим Павлов рассказывает, как Хосеп Гвардиола создает в Манчестере новую «Барселону».

• Германия: Лидия Дидык находит причины взлета «Ганновера».

• Испания: Никита Котов — о том, как девушки игроков Ла Лиги вызывают споры.

• Италия: Илья Егоров восхищается работой Маурицио Сарри с «Наполи».

• Франция: Юрий Алеманов выясняет, кто главный в «ПСЖ».

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

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