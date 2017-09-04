Анонс приложения «90 минут» №36 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 4 сентября

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• Тема: Андрей Вдовин — о том, кого из дебютантов сборной России стоит ждать на ЧМ-2018.
• Рейтинг: Топ-5 футболистов, уходивших из команд со скандалом.
• Трансферы: Итоги дозаявочного периода в РФПЛ.
• Трансферы: Главные переходы этого лета.
• ФНЛ: Дмитрий Темников анонсирует приход Владимира Маминова в «Тюмень».
• Тема: Авторы еженедельника «Футбол» рассказывают о клубах, проваливших летнюю трансферную кампанию.
• Статистика ПФЛ.
• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Восток».
• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Урал-Приволжье».
• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, как учились в школе звезды мирового футбола.