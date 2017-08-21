Анонс приложения «90 минут» №34 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 21 августа

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• Тема: Антон Муша выясняет, зачем в Англии хотят урезать летнее трансферное окно.

• Рейтинг: Пять неожиданных имен в составе сборной России.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, благодаря чему «Енисей» остается в группе лидеров ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Германия: Лидия Дидык рассказывает о первой женщине-арбитре в Бундеслиге.

• Испания: Никита Котов представляет новичка «Барселоны», вызвавшего гнев болельщиков.

• Италия: Илья Егоров объясняет, зачем сын Диего Симеоне перешел в «Фиорентину».

• Франция: Юрий Алеманов разбирается в причинах неудач «Ниццы».

• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, как роботы добрались до освещения футбола.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1