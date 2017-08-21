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Анонс приложения «90 минут» №34 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 21 августа

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Антон Муша выясняет, зачем в Англии хотят урезать летнее трансферное окно.

• Рейтинг: Пять неожиданных имен в составе сборной России.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников объясняет, благодаря чему «Енисей» остается в группе лидеров ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• ГерманияЛидия Дидык рассказывает о первой женщине-арбитре в Бундеслиге.

ИспанияНикита Котов представляет новичка «Барселоны», вызвавшего гнев болельщиков.

ИталияИлья Егоров объясняет, зачем сын Диего Симеоне перешел в «Фиорентину».

ФранцияЮрий Алеманов разбирается в причинах неудач «Ниццы».

• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Оффтоп: Дмитрий Темников — о том, как роботы добрались до освещения футбола.

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