Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Андрей Вдовин подводит итоги столичного дерби ЦСКА — «Спартак».
• Рейтинг: Пять известных игроков, ставшие этим летом тренерами.
• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников размышляет над перспективами и проблемами «Зенита-2».
• Статистика ПФЛ и ФНЛ.
• Англия: Антон Муша недоумевает, как «Челси» мог продать Неманью Матича в «МЮ».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о том, как в «Сент-Этьене» строят новую команду.
• Календарь чемпионата Испании-2017/18.
• Календарь чемпионата Италии-2017/18.
• Оффтоп: Дмитрий Темников анонсирует матч «Краснодара» против лучших друзей «Спартака» — белградской «Црвены Звезды».
2 thoughts on “Анонс приложения «90 минут» №33 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 14 августа”
Здравствуйте. Спецвыпуск к старту сезона в КХЛ будет?
А к старту еврокубков?