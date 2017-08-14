Анонс приложения «90 минут» №33 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 14 августа

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин подводит итоги столичного дерби ЦСКА — «Спартак».

• Рейтинг: Пять известных игроков, ставшие этим летом тренерами.

• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников размышляет над перспективами и проблемами «Зенита-2».

• Статистика ПФЛ и ФНЛ.

• Англия: Антон Муша недоумевает, как «Челси» мог продать Неманью Матича в «МЮ».

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о том, как в «Сент-Этьене» строят новую команду.

• Календарь чемпионата Испании-2017/18.

• Календарь чемпионата Италии-2017/18.

• Оффтоп: Дмитрий Темников анонсирует матч «Краснодара» против лучших друзей «Спартака» — белградской «Црвены Звезды».

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1