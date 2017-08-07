Анонс приложения «90 минут» №32 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 7 августа

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• Тема: Андрей Вдовин задает шесть вопросов после матча «Зенит» — «Спартак».

• Рейтинг: Пять главных возвращений этого лета, которые вы могли не заметить.

• Статистика квалификационных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников сравнивает клубы ФНЛ с российскими сериалами и ток-шоу.

• Статистика ПФЛ.

• Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Юг».

• Англия: Антон Муша подводит итоги Суперкубка Англии.

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о том, как в «Монпелье» завершилась настоящая эпоха.

• Календарь чемпионата Германии-2017/18.

• Оффтоп: Дмитрий Темников вспоминает звезд «ПСЖ» до эпохи шейхов.