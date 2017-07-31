Анонс приложения «90 минут» №31 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 31 июля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Юрий Алеманов анонсирует еврокубковый сезон и подсчитывает потенциальные очки таблицы коэффициентов.

• Рейтинг: Пять самых интересных споров футболистов за последнее время.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников рассказывает о том, что из себя представляет «Балтика».

• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Центр».

• ГерманияЛидия Дидык ставит под сомнение заслуги Филиппа Лама.

• Италия: Илья Егоров объясняет, почему «Спартак» обязан купить Милана Баделя.

• ИспанияНикита Котов объясняет, как мадридский «Реал» зарабатывает на своих воспитанниках.

ФранцияЮрий Алеманов подводит итоги Суперкубка Франции.

• Календарь чемпионата Англии 2017/18.

• Оффтоп: Дмитрий Темников – о главных трендах английского Чемпионшипа.

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