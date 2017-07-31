Анонс приложения «90 минут» №31 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 31 июля

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• Тема: Юрий Алеманов анонсирует еврокубковый сезон и подсчитывает потенциальные очки таблицы коэффициентов.

• Рейтинг: Пять самых интересных споров футболистов за последнее время.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает о том, что из себя представляет «Балтика».

• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Центр».

• Германия: Лидия Дидык ставит под сомнение заслуги Филиппа Лама.

• Италия: Илья Егоров объясняет, почему «Спартак» обязан купить Милана Баделя.

• Испания: Никита Котов объясняет, как мадридский «Реал» зарабатывает на своих воспитанниках.

• Франция: Юрий Алеманов подводит итоги Суперкубка Франции.

• Календарь чемпионата Англии 2017/18.

• Оффтоп: Дмитрий Темников – о главных трендах английского Чемпионшипа.

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