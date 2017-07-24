Анонс приложения «90 минут» №30 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 24 июля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин разбирается в проблемах «Спартака».

• Рейтинг: Пять игроков женского Евро-2017, которых нужно знать в лицо.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛДмитрий Темников рассказывает об африканцах, которые трудятся в «Спартаке-2».

• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Запад».

• АнглияАнтон Муша – о том, как Кайл Уокер стал самым дорогим игроком Англии.

• ГерманияЛидия Дидык рассказывает, почему Клинсманн-джуниор затмит своего звездного отца.

• Италия: Илья Егоров объясняет, почему нужно следить за новичком Серии А — СПАЛом.

• ИспанияНикита Котов раскрывает коррупционный скандал в испанском футболе.

• Календарь чемпионата Франции 2017/18.

• Оффтоп: Дмитрий Темников рассмотрел главную угрозу жизни игроков — проблемы с кардиологией.

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