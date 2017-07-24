Анонс приложения «90 минут» №30 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 24 июля

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• Тема: Андрей Вдовин разбирается в проблемах «Спартака».
• Рейтинг: Пять игроков женского Евро-2017, которых нужно знать в лицо.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает об африканцах, которые трудятся в «Спартаке-2».
• Календарь ПФЛ-2017/18. Зона «Запад».
• Англия: Антон Муша – о том, как Кайл Уокер стал самым дорогим игроком Англии.
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, почему Клинсманн-джуниор затмит своего звездного отца.
• Италия: Илья Егоров объясняет, почему нужно следить за новичком Серии А — СПАЛом.
• Испания: Никита Котов раскрывает коррупционный скандал в испанском футболе.
• Календарь чемпионата Франции 2017/18.
• Оффтоп: Дмитрий Темников рассмотрел главную угрозу жизни игроков — проблемы с кардиологией.