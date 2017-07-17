Анонс приложения «90 минут» №29 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 17 июля

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• Тема: Авторы «90 минут» рассказывают о новом в чемпионате России-2017/18.
• Рейтинг: Пять способов отмечать голы.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Главные цифры Кубка конфедераций.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как умирает «Луч-Энергия».
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, что нужно знать о главном тренере дортмундской «Боруссии».
• Англия: Антон Муша называет причины болеть за «Хаддерсфилд Таун».
• Италия: Илья Егоров разбирает трансферную политику «Ромы».
• Испания: Никита Котов – об игроках, которых выставляют за дверь.
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, как «Марсель» совершил самую удачную сделку лета.
• Анонс: Дмитрий Темников – о том, как «Славия» закупается на китайские деньги.