Анонс приложения «90 минут» №29 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 17 июля

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Авторы «90 минут» рассказывают о новом в чемпионате России-2017/18.

• Рейтинг: Пять способов отмечать голы.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Главные цифры Кубка конфедераций.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как умирает «Луч-Энергия».

• Германия: Лидия Дидык рассказывает, что нужно знать о главном тренере дортмундской «Боруссии».

• Англия: Антон Муша называет причины болеть за «Хаддерсфилд Таун».

• Италия: Илья Егоров разбирает трансферную политику «Ромы».

• Испания: Никита Котов – об игроках, которых выставляют за дверь.

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, как «Марсель» совершил самую удачную сделку лета.

• Анонс: Дмитрий Темников – о том, как «Славия» закупается на китайские деньги.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1