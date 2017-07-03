Анонс приложения «90 минут» №26-27 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 3 июля

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• Тема: Юрий Алеманов подводит итоги Кубка конфедераций и рассуждает о том, какое будущее ждет турнир.

• Рейтинг: Пять клубов ФНЛ, которые будут бороться за выход в Премьер-лигу.

• Календарь ФНЛ.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Статистика и цифры Кубка конфедераций.

• Тема: Лидия Дидык рассказывает о том, как сборная Германии выиграла молодежный Евро и что ждет команду дальше.

• Таблица европейских трансферов.

• Анонс: Дмитрий Темников представляет главных фаворитов Золотого кубка КОНКАКАФ-2017.

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