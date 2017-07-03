Анонс приложения «90 минут» №26-27 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 3 июля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Юрий Алеманов подводит итоги Кубка конфедераций и рассуждает о том, какое будущее ждет турнир.

• Рейтинг: Пять клубов ФНЛ, которые будут бороться за выход в Премьер-лигу.

• Календарь ФНЛ.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Статистика и цифры Кубка конфедераций.

ТемаЛидия Дидык рассказывает о том, как сборная Германии выиграла молодежный Евро и что ждет команду дальше.

• Таблица европейских трансферов.

• Анонс: Дмитрий Темников представляет главных фаворитов Золотого кубка КОНКАКАФ-2017.

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