Анонс приложения «90 минут» №25 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 26 июня

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• Тема: Илья Егоров и Никита Котов рассказывают о самых зажигательных болельщиках Кубка конфедераций.
• Рейтинг: Пять самых перспективных трансферов европейских клубов.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Статистика и цифры Кубка конфедераций.
• Обзор: Илья Егоров подводит промежуточные итоги квалификационных матчей к ЧМ-2018.
• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, почему «рушится» главное чудо футбольной Белоруссии.