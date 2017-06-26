Анонс приложения «90 минут» №25 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 26 июня

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• Тема: Илья Егоров и Никита Котов рассказывают о самых зажигательных болельщиках Кубка конфедераций.

• Рейтинг: Пять самых перспективных трансферов европейских клубов.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Статистика и цифры Кубка конфедераций.

• Обзор: Илья Егоров подводит промежуточные итоги квалификационных матчей к ЧМ-2018.

• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, почему «рушится» главное чудо футбольной Белоруссии.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1