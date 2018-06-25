Анонс приложения «90 минут» №25 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 25 июня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс приложения «90 минут» №25 от еженедельника «Футбол»!

Тема: Лидия Дидык рассказывает, как Германия едва не осталась за бортом ЧМ-2018.

ЧМ-2018: Цифры и статистика.

РепортажАлександр Вишневский посетил встречу Марокко — Иран и поведал, как превратить в праздник матч с самой унылой вывеской.

Звезда: Антон Муша — о том, как Александр Коларов в 32 года стал преемником Синиши Михайловича

Дневники ЧМ-2018: путевые записки с чемпионата мира.

Интервью: Бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге рассказал о впечатлениях от ЧМ-2018.

• Герой: Юрий Алеманов рассказывает самые интересные факты об Ирвинге Лозано.

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