Анонс приложения «90 минут» №24 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 июня

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• Тема: Никита Котов описывает антураж стартовавшего Кубка конфедераций.

• Рейтинг: Пять клубов в тренерской карьере Роберто Манчини.

• Статистика и цифры Кубка конфедераций.

• Интервью: Александр Кокко — об особенностях соккера в Австралии, о том, как тяжело привыкнуть к местному солнцу и чем «соккеруз» могут удивить любителей футбола.

• Обзор: Илья Егоров подводит итоги чемпионатов Чехии, Греции, Швейцарии и Голландии.

• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, кто способен вытеснить «Сконто» в Латвии.

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