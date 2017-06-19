Анонс приложения «90 минут» №24 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 июня

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• Тема: Никита Котов описывает антураж стартовавшего Кубка конфедераций.
• Рейтинг: Пять клубов в тренерской карьере Роберто Манчини.
• Статистика и цифры Кубка конфедераций.
• Интервью: Александр Кокко — об особенностях соккера в Австралии, о том, как тяжело привыкнуть к местному солнцу и чем «соккеруз» могут удивить любителей футбола.
• Обзор: Илья Егоров подводит итоги чемпионатов Чехии, Греции, Швейцарии и Голландии.
• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, кто способен вытеснить «Сконто» в Латвии.