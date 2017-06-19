Анонс приложения «90 минут» №24 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 июня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Никита Котов описывает антураж стартовавшего Кубка конфедераций.

• Рейтинг: Пять клубов в тренерской карьере Роберто Манчини.

• Статистика и цифры Кубка конфедераций.

• Интервью: Александр Кокко — об особенностях соккера в Австралии, о том, как тяжело привыкнуть к местному солнцу и чем «соккеруз» могут удивить любителей футбола.

ОбзорИлья Егоров подводит итоги чемпионатов Чехии, Греции, Швейцарии и Голландии.

• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, кто способен вытеснить «Сконто» в Латвии.

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