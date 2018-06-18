Анонс приложения «90 минут» №24 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 18 июня

Анонс приложения «90 минут» №24 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Никита Котов о неожиданных перестановках в сборной Испании и дебюте Фернандо Йерро в роли главного тренера команды.

• ЧМ-2018: Цифры и статистика.

• Репортаж: Александр Вишневский посетил встречу Марокко — Иран и поведал, как превратить в праздник матч с самой унылой вывеской.

• Звезда: Илья Егоров восторгается подвигами Криштиану Роналду в сборной Португалии.

• Расстановка: главные истории недели.



• РФПЛ: таблица трансферов.

• Герой: Илья Егоров исследует путь капитана сборной Перу Паоло Герреро от обвинений в употреблении кокаина до попадания на ЧМ-2018.