Анонс приложения «90 минут» №23 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 12 июня

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• Тема: Андрей Вдовин — о том, какую игру покажет наша сборная на Кубке конфедераций

• Рейтинг: Пять футболистов, способных удивить на предстоящем молодежном чемпионате Европы.

• Интервью: Доменико Кришито в откровенном разговоре с Максимом Михалко рассказал о намерении уйти из «Зенита» и лучшем тренере в карьере.

• Статистика: Все матчи отборочного раунда чемпионата мира-2018.

• Кубок конфедераций: Заявки всех участников предстоящего турнира.

• Обзор: Юрий Алеманов и Илья Егоров подводят итоги чемпионата Турции, Украины, Бельгии и Португалии.

• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает, как складывается карьера самого неоднозначного таланта в российском футболе.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1