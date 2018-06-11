Анонс приложения «90 минут» №23 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 11 июня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс приложения «90 минут» №23 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Андрей Вдовин собрал все, что нужно знать о системе видеоповторов VAR.

ЧМ-2018: Дмитрий Темников собрал культурно-футбольную программу Москвы во время мирового форума.

ЧМ-2018: Чемпионат мира-2018 в цифрах.

ЧМ-2018: Заявки всех 32 сборных-участниц ЧМ.

• Статистика товарищеских матчей.

• Итоги сезона: Лидия Дидык выделяет ключевые события по итогам чемпионатов Швейцарии, Австрии, Чехии и Голландии.

• Хоккей: Дмитрий Темников радуется победе «Вашингтона» и вспоминает, как Александр Овечкин шел к цели.

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