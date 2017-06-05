Анонс приложения «90 минут» №22 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 5 июня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Андрей Вдовин подводит итоги финала Лиги чемпионов.

• Рейтинг: Пять футболистов, решения завершить карьеру которых мы не заметили.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

АнглияАнтон Муша называет семь предметов, которые будут напоминать о сезоне в Премьер-лиге.

Испания: Никита Котов выделяет семь вещей, олицетворяющих сезон Ла Лиги.

• Италия: Илья Егоров — о семи вещах, благодаря которым мы запомним сезон Серии А.

Франция: Юрий Алеманов подобрал семь главных предметов, ставших символами сезона Лиги 1.

• Анонс: Дмитрий Темников рассказывает о том, как живет бразильский «Шапекоэнсе» после прошлогодней катастрофы и представляет другие главные матчи выходных.

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