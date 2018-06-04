Анонс приложения «90 минут» №22 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 4 июня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Анонс приложения «90 минут» №22 от еженедельника «Футбол»!

• Тема: Андрей Вдовин собрал ответы на главные вопросы, возникшие после ухода Зинедина Зидана из «Реала».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

ФНЛ. Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о том, чем красноярцы планируют удивлять в следующем сезоне РФПЛ и какие задачи клубу предстоит решить в межсезонье.

Испания: Никита Котов подводит итоги сезона в Испании.

Франция: Юрий Алеманов — о главных героях и антигероях Лиги 1.

Статистика товарищеских матчей.

Итоги сезона: Лидия Дидык выделяет ключевые события по итогам чемпионатов Португалии, Украины, Бельгии и Турции.

• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет, почему успехи «Вегас Голден Найтс» — большая маркетинговая победа.

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