Анонс приложения «90 минут» №22 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 4 июня

Анонс приложения «90 минут» №22 от еженедельника «Футбол»!
• Тема: Андрей Вдовин собрал ответы на главные вопросы, возникшие после ухода Зинедина Зидана из «Реала».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• ФНЛ. Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о том, чем красноярцы планируют удивлять в следующем сезоне РФПЛ и какие задачи клубу предстоит решить в межсезонье.
• Испания: Никита Котов подводит итоги сезона в Испании.
• Франция: Юрий Алеманов — о главных героях и антигероях Лиги 1.
• Статистика товарищеских матчей.
• Итоги сезона: Лидия Дидык выделяет ключевые события по итогам чемпионатов Португалии, Украины, Бельгии и Турции.
• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет, почему успехи «Вегас Голден Найтс» — большая маркетинговая победа.
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