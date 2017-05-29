Анонс приложения «90 минут» №21 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 29 мая

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• Тема: Андрей Вдовин — о том, что мы знаем о новом старом президенте «Зенита» Сергее Фурсенко.

• Рейтинг: Футболисты экзотических стран, играющие в топ-чемпионатах Европы.

• Цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Лига Европы: Антон Муша подводит итоги и называет главных героев турнира.

• Германия: Лидия Дидык называет семь предметов, олицетворяющих сезон Бундеслиги.

• Италия: Илья Егоров грустит из-за того, что Франческо Тотти завершил игровую карьеру.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1