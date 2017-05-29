Анонс приложения «90 минут» №21 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 29 мая

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• Тема: Андрей Вдовин — о том, что мы знаем о новом старом президенте «Зенита» Сергее Фурсенко.
• Рейтинг: Футболисты экзотических стран, играющие в топ-чемпионатах Европы.
• Цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Лига Европы: Антон Муша подводит итоги и называет главных героев турнира.
• Германия: Лидия Дидык называет семь предметов, олицетворяющих сезон Бундеслиги.
• Италия: Илья Егоров грустит из-за того, что Франческо Тотти завершил игровую карьеру.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.