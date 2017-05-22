Анонс приложения «90 минут» №20 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 22 мая

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• Тема: Андрей Вдовин — о том, как изменится «Зенит» без Лиги чемпионов.

• Рейтинг: Пять звезд, выступающих в экзотических чемпионатах.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша объясняет, как Премьер-лига будет бороться с симуляциями.

• Германия: Лидия Дидык разбирается в том, что происходит на внутренней кухне дортмундской «Боруссии».

• Испания: Никита Котов — о том, чем занимается Жерар Пике за пределами поля.

• Италия: Илья Егоров выясняет, что происходит с «Интером».

• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, кто стал душой чемпионского «Монако».

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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