Анонс приложения «90 минут» №20 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 22 мая

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• Тема: Андрей Вдовин — о том, как изменится «Зенит» без Лиги чемпионов.
• Рейтинг: Пять звезд, выступающих в экзотических чемпионатах.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша объясняет, как Премьер-лига будет бороться с симуляциями.
• Германия: Лидия Дидык разбирается в том, что происходит на внутренней кухне дортмундской «Боруссии».
• Испания: Никита Котов — о том, чем занимается Жерар Пике за пределами поля.
• Италия: Илья Егоров выясняет, что происходит с «Интером».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, кто стал душой чемпионского «Монако».
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.