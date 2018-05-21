Анонс приложения «90 минут» №20 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 21 мая

• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, как сборная России готовится к ЧМ-2018.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Главные цифры РФПЛ сезона 2017/18.
• ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, как российские клубы не пускают в ФНЛ.
• Англия: Антон Муша описывает победу «Челси» в финале Кубка Англии.
• Германия: Лидия Дидык ищет подвох в составе сборной Йоахима Лева на ЧМ-2018.
• Испания: Никита Котов — о том, как Пако Лопес преобразил «Леванте».
• Италия: Илья Егоров рассказывает, почему Джанлуиджи Доннарумма стал средним вратарем.
• Франция: Юрий Алеманов анонсирует возвращение «Ренна» в еврокубки.
• Хоккей: Дмитрий Темников подводит итоги 82-го чемпионата мира по хоккею.
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