Анонс приложения «90 минут» №20 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 21 мая

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, как сборная России готовится к ЧМ-2018.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

 Главные цифры РФПЛ сезона 2017/18.

• ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, как российские клубы не пускают в ФНЛ.

• Англия: Антон Муша описывает победу «Челси» в финале Кубка Англии.

• Германия: Лидия Дидык ищет подвох в составе сборной Йоахима Лева на ЧМ-2018.

• ИспанияНикита Котов — о том, как Пако Лопес преобразил «Леванте».

• Италия: Илья Егоров рассказывает, почему Джанлуиджи Доннарумма стал средним вратарем.

• Франция: Юрий Алеманов анонсирует возвращение «Ренна» в еврокубки.

• Хоккей: Дмитрий Темников подводит итоги 82-го чемпионата мира по хоккею.

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