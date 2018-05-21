Анонс приложения «90 минут» №20 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 21 мая

• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, как сборная России готовится к ЧМ-2018.



• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Главные цифры РФПЛ сезона 2017/18.

• ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, как российские клубы не пускают в ФНЛ.

• Англия: Антон Муша описывает победу «Челси» в финале Кубка Англии.

• Германия: Лидия Дидык ищет подвох в составе сборной Йоахима Лева на ЧМ-2018.

• Испания: Никита Котов — о том, как Пако Лопес преобразил «Леванте».

• Италия: Илья Егоров рассказывает, почему Джанлуиджи Доннарумма стал средним вратарем.

• Франция: Юрий Алеманов анонсирует возвращение «Ренна» в еврокубки.

• Хоккей: Дмитрий Темников подводит итоги 82-го чемпионата мира по хоккею.