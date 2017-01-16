Анонс приложения «90 минут» №2 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 16 января

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• Тема: Андрей Вдовин разбирается, почему так трудно проходят переговоры Лео Месси и «Барселоны» о продлении контракта.

• Рейтинг: Пять самых статусных болельщиков.

• Трансферная таблица чемпионата России.

• Англия: Антон Муша объясняет, за счет чего «Вест Бромвич» тянется к ведущим клубам Англии.

• Германия: Лидия Дидык — о том, как Паскаль Кепке прославляет имя отца.

• Испания: Никита Котов вместе с «Леганес» смакует испанский футбол.

• Италия: Илья Егоров недоумевает от результатов «Сассуоло» в этом сезоне.

• Франция: Роман Абрамов ищет секрет долголетия Бенжамена Ниве.

• Интервью: российский форвард Джамал Дибиргаджиев уехал из «Анжи», чтобы покорить Португалию.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.