Анонс приложения «90 минут» №2 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 15 января

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Никита Котов слетал в Астану и рассказал, чем запомнился юбилейный Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.

• Кроссворд: Что вы знаете о трансферах.

• Таблица трансферов РФПЛ.

• Таблица европейских трансферов.

• ИспанияНикита Котов объясняет, почему Диего Коста будет самым зрелищным игроком Ла Лиги.

• ГерманияЛидия Дидык рассказывает, кто выводит «Аугсбург» в лидеры Бундеслиги.

• ИталияИлья Егоров восхищается менеджментом «Ювентуса».

• ФранцияЮрий Алеманов рассказывает о возвращении в «Лион» Грегори Купе.

АнглияАнтон Муша недоволен игрой Ромелу Лукаку в «МЮ».

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