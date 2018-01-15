Анонс приложения «90 минут» №2 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 15 января

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• Тема: Никита Котов слетал в Астану и рассказал, чем запомнился юбилейный Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.
• Расстановка: Самые интересные новости прошедшей недели.
• Кроссворд: Что вы знаете о трансферах.
• Таблица трансферов РФПЛ.
• Таблица европейских трансферов.
• Испания: Никита Котов объясняет, почему Диего Коста будет самым зрелищным игроком Ла Лиги.
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, кто выводит «Аугсбург» в лидеры Бундеслиги.
• Италия: Илья Егоров восхищается менеджментом «Ювентуса».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о возвращении в «Лион» Грегори Купе.
• Англия: Антон Муша недоволен игрой Ромелу Лукаку в «МЮ».