Анонс приложения «90 минут» №19 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 15 мая

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• Тема: Константин Иванов — о том, нужен ли «Рубину» новый главный тренер.
• Рейтинг: Топ-5 фаворитов молодежного чемпионата мира в Южной Корее.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша вместе с Арсеном Венгером успокаивает болельщиков «канониров».
• Германия: Лидия Дидык делится ожиданиями от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.
• Испания: Никита Котов рассказывает, за кем охотятся испанские топ-клубы.
• Италия: Илья Егоров объяснил, почему «Дженоа» уже ничего не нужно.
• Франция: Юрий Алеманов представляет участников гонки за попадание в Лигу 1 на следующий сезон.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.