Анонс приложения «90 минут» №19 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 15 мая

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!

Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:

App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes

• Тема: Константин Иванов — о том, нужен ли «Рубину» новый главный тренер.

• Рейтинг: Топ-5 фаворитов молодежного чемпионата мира в Южной Корее.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

АнглияАнтон Муша вместе с Арсеном Венгером успокаивает болельщиков «канониров».

Германия: Лидия Дидык делится ожиданиями от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

• Испания: Никита Котов рассказывает, за кем охотятся испанские топ-клубы.

• Италия: Илья Егоров объяснил, почему «Дженоа» уже ничего не нужно.

• Франция: Юрий Алеманов представляет участников гонки за попадание в Лигу 1 на следующий сезон.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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