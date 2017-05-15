Анонс приложения «90 минут» №19 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 15 мая

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• Тема: Константин Иванов — о том, нужен ли «Рубину» новый главный тренер.

• Рейтинг: Топ-5 фаворитов молодежного чемпионата мира в Южной Корее.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша вместе с Арсеном Венгером успокаивает болельщиков «канониров».

• Германия: Лидия Дидык делится ожиданиями от «Лейпцига» в Лиге чемпионов.

• Испания: Никита Котов рассказывает, за кем охотятся испанские топ-клубы.

• Италия: Илья Егоров объяснил, почему «Дженоа» уже ничего не нужно.

• Франция: Юрий Алеманов представляет участников гонки за попадание в Лигу 1 на следующий сезон.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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