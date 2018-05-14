Анонс приложения «90 минут» №19 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 14 мая

• Тема: Андрей Вдовин — о самом главном, что случилось в Премьер-лиге за этот сезон.
• Расстановка: Евгений Морозов делится впечатлениями от посещения самого необычного финала Кубка России.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников анонсирует выступления «Енисея» и «Тамбова» в стыковых матчах за право выхода в РФПЛ.
• Англия: Антон Муша с рассказом о перевоплощении Уилфрида Заха в топ-игрока.
• Германия: Лидия Дидык прощается с «Гамбургом» и предрекает ему туманное будущее.
• Испания: Никита Котов знакомит с Хоакином Капарросом, спасшим сезон для «Севильи».
• Италия: Илья Егоров нахваливает лидера обороны «Наполи» Калиду Кулибали.
• Франция: Юрий Алеманов приветствует возвращение «Нима» в Лигу 1 спустя 25 лет.
• Хоккей: Главные события проходящего в Дании чемпионата мира.
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