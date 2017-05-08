Анонс приложения «90 минут» №18 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 8 мая

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• Тема: Антон Муша выявляет самого крутого плеймейкера английской Премьер-лиги.

• Рейтинг: Топ-5 главных талантов из клубов Австрии и Швейцарии.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Германия: Лидия Дидык называет причину кризиса в «Байере».

• Испания: Никита Котов нахваливает Сандро Рамиреса, реанимировавшего «Малагу».

• Италия: Илья Егоров рассказывает о самом перспективном футболисте Серии А.

• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему «Лион» не готов к победе в Лиге Европы.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.

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