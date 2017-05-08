Анонс приложения «90 минут» №18 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 8 мая

Внимание: уже сегодня вы можете найти новый выпуск газеты «90 минут» в приложении еженедельника «Футбол» на App Store и Google Play. Пока все номера «90 минут» можно скачать бесплатно!
Ссылка для скачивания приложения «90 минут»:
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/90-minutes/id946660322?l=en&mt=8
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.ninetyminutes
• Тема: Антон Муша выявляет самого крутого плеймейкера английской Премьер-лиги.
• Рейтинг: Топ-5 главных талантов из клубов Австрии и Швейцарии.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Германия: Лидия Дидык называет причину кризиса в «Байере».
• Испания: Никита Котов нахваливает Сандро Рамиреса, реанимировавшего «Малагу».
• Италия: Илья Егоров рассказывает о самом перспективном футболисте Серии А.
• Франция: Юрий Алеманов объясняет, почему «Лион» не готов к победе в Лиге Европы.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.