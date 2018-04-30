Анонс приложения «90 минут» №17 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 30 апреля

• Тема: Максим Михалко — о финале Кубка России «Авангард» — «Тосно».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников анализирует, у кого больше шансов выйти в РФПЛ.
• Англия: Антон Муша — о том, как «Суонси» спасается от вылета в Чемпионшип.
• Германия: Лидия Дидык провожает «Кельн» обратно во вторую Бундеслигу.
• Испания: Никита Котов — о том, как Кике Сетьен ведет «Бетис» в еврокубки.
• Италия: Илья Егоров выбирает клуб для Мауро Икарди.
• Франция: Юрий Алеманов — о выходе «Реймса» в Лигу 1.
• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет феномен «Ак Барса».
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