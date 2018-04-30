Анонс приложения «90 минут» №17 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 30 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Тема: Максим Михалко — о финале Кубка России «Авангард» — «Тосно».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников анализирует, у кого больше шансов выйти в РФПЛ. 

АнглияАнтон Муша — о том, как «Суонси» спасается от вылета в Чемпионшип.

• ГерманияЛидия Дидык провожает «Кельн» обратно во вторую Бундеслигу.

• Испания: Никита Котов — о том, как Кике Сетьен ведет «Бетис» в еврокубки.

• Италия: Илья Егоров выбирает клуб для Мауро Икарди.

• ФранцияЮрий Алеманов — о выходе «Реймса» в Лигу 1.

• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет феномен «Ак Барса».

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