Анонс приложения «90 минут» №17 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 30 апреля

• Тема: Максим Михалко — о финале Кубка России «Авангард» — «Тосно».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников анализирует, у кого больше шансов выйти в РФПЛ.

• Англия: Антон Муша — о том, как «Суонси» спасается от вылета в Чемпионшип.

• Германия: Лидия Дидык провожает «Кельн» обратно во вторую Бундеслигу.

• Испания: Никита Котов — о том, как Кике Сетьен ведет «Бетис» в еврокубки.

• Италия: Илья Егоров выбирает клуб для Мауро Икарди.

• Франция: Юрий Алеманов — о выходе «Реймса» в Лигу 1.

• Хоккей: Дмитрий Темников объясняет феномен «Ак Барса».