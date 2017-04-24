Анонс приложения «90 минут» №16 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 24 апреля

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• Тема: Никита Котов разбирается, у кого больше шансов выиграть финал Кубка России.
• Рейтинг: 5 главных талантов португальского чемпионата.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Статистика и цифры ФНЛ.
• Статистика ПФЛ.
• Англия: Антон Муша — о том, почему «Халл Сити» должен остаться в АПЛ.
• Германия: Лидия Дидык находит замену Мануэлю Нойеру в «Баварии».
• Испания: Никита Котов восхищается прогрессом Иско, ставшим незаметным героем «Реала».
• Италия: Илья Егоров разрывает шаблон и объясняет, почему Италия должна гордиться «Ювентусом».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает, за счет чего «Ницца» взлетела так высоко.
• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.