Анонс приложения «90 минут» №16 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 23 апреля

• Тема: Илья Егоров провожает Арсена Венгера из «Арсенала».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, какой хитростью воспользовался курский «Авангард», чтобы добраться до финала Кубка России.

• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как Кевин Фолланд рвется на ЧМ-2018.

• Испания: Никита Котов — о великолепной игре Яго Аспаса.

• Италия: Илья Егоров пишет, почему «Зенит» облажается, если пригласит Синишу Михайловича.

• Франция: Юрий Алеманов характеризует Лигу 1 с помощью цифр.

• Хоккей: Дмитрий Темников составляет хоккейный портрет исполняющего обязанность главного тренера сборной России Ильи Воробьева.