Анонс приложения «90 минут» №16 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 23 апреля

• Тема: Илья Егоров провожает Арсена Венгера из «Арсенала».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, какой хитростью воспользовался курский «Авангард», чтобы добраться до финала Кубка России.
• Германия: Лидия Дидык рассказывает, как Кевин Фолланд рвется на ЧМ-2018.
• Испания: Никита Котов — о великолепной игре Яго Аспаса.
• Италия: Илья Егоров пишет, почему «Зенит» облажается, если пригласит Синишу Михайловича.
• Франция: Юрий Алеманов характеризует Лигу 1 с помощью цифр.
• Хоккей: Дмитрий Темников составляет хоккейный портрет исполняющего обязанность главного тренера сборной России Ильи Воробьева.
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