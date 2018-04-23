Анонс приложения «90 минут» №16 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 23 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Тема: Илья Егоров провожает Арсена Венгера из «Арсенала».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, какой хитростью воспользовался курский «Авангард», чтобы добраться до финала Кубка России.

• ГерманияЛидия Дидык рассказывает, как Кевин Фолланд рвется на ЧМ-2018.

• ИспанияНикита Котов — о великолепной игре Яго Аспаса.

• ИталияИлья Егоров пишет, почему «Зенит» облажается, если пригласит Синишу Михайловича.

• ФранцияЮрий Алеманов характеризует Лигу 1 с помощью цифр.

• Хоккей: Дмитрий Темников составляет хоккейный портрет исполняющего обязанность главного тренера сборной России Ильи Воробьева.

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