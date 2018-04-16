Анонс приложения «90 минут» №15 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 16 апреля

• Тема: Константин Иванов подводит итоги выступлений российских клубов в еврокубках.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников находит причины провального выступления «Волгаря» этой весной.
• Англия: Антон Муша оценивает второй сезон Пепа Гвардиолы в Англии.
• Германия: Лидия Дидык представляет нового главного тренера «Баварии».
• Испания: Никита Котов прощается в Фернандо Торресом.
• Италия: Илья Егоров подбирает преемника для Джанлуиджи Буффона.
• Франция: Юрий Алеманов ставит крест на надеждах «Марселя» выиграть Лигу Европы.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Дайджест главных новостей недели.
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