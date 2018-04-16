Анонс приложения «90 минут» №15 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 16 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

• Тема: Константин Иванов подводит итоги выступлений российских клубов в еврокубках.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников находит причины провального выступления «Волгаря» этой весной.

• Англия: Антон Муша оценивает второй сезон Пепа Гвардиолы в Англии. 

• ГерманияЛидия Дидык представляет нового главного тренера «Баварии».

• ИспанияНикита Котов прощается в Фернандо Торресом.

• ИталияИлья Егоров подбирает преемника для Джанлуиджи Буффона.

• ФранцияЮрий Алеманов ставит крест на надеждах «Марселя» выиграть Лигу Европы.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Хоккей: Дайджест главных новостей недели.

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