Анонс приложения «90 минут» №14 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 9 апреля

• Тема: Андрей Вдовин ищет того, кто перезагрузит «Зенит».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, зачем питерское «Динамо» хочет переехать в Краснодар
• Англия: Антон Муша рассказывает, как Джеймс Милнер стал теневым лидером «Ливерпуля».
• Германия: Лидия Дидык — об очередном чемпионстве «Баварии».
• Испания: Никита Котов и «Барселона» не ведутся на шантаж Самуэля Умтити.
• Италия: Илья Егоров объясняет, как Лукасу Лейве удалось преобразиться в Серии А.
• Франция: Юрий Алеманов опубликовал шорт-лист на вакансию нового тренера «ПСЖ».
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Главные события прошедшей недели.