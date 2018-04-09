Анонс приложения «90 минут» №14 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 9 апреля

• Тема: Андрей Вдовин ищет того, кто перезагрузит «Зенит».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, зачем питерское «Динамо» хочет переехать в Краснодар

• Англия: Антон Муша рассказывает, как Джеймс Милнер стал теневым лидером «Ливерпуля».

• Германия: Лидия Дидык — об очередном чемпионстве «Баварии».

• Испания: Никита Котов и «Барселона» не ведутся на шантаж Самуэля Умтити.

• Италия: Илья Егоров объясняет, как Лукасу Лейве удалось преобразиться в Серии А.

• Франция: Юрий Алеманов опубликовал шорт-лист на вакансию нового тренера «ПСЖ».

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Хоккей: Главные события прошедшей недели.