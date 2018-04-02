Анонс приложения «90 минут» №13 от еженедельника «Футбол»! В продаже со 2 апреля

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №13
• Тема: Андрей Вдовин анализирует шансы «Спартака», ЦСКА и «Зенита» нагнать «Локомотив».
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Кроссворд. Рекорды и тайны Британии.
• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как волгоградский «Ротор» исправляет прошлогодние ошибки.
• Англия: Антон Муша выясняет, за что «Астон Вилла» выгоняет Габриэля Агбонлахора.
• Германия: Лидия Дидык ужасается результатам молодежных сборных Германии.
• Испания: Никита Котов объясняет, почему у Иско нет будущего в «Реале».
• Италия: Илья Егоров досрочно предсказывает очередное скудетто «Ювентуса».
• Франция: Юрий Алеманов — о том, как президент «Лилля» разваливает клуб.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует новые реформы в КХЛ.