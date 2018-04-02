Анонс приложения «90 минут» №13 от еженедельника «Футбол»! В продаже со 2 апреля

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №13

• Тема: Андрей Вдовин анализирует шансы «Спартака», ЦСКА и «Зенита» нагнать «Локомотив».

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

 Кроссворд. Рекорды и тайны Британии.

• ФНЛ: Дмитрий Темников рассказывает, как волгоградский «Ротор» исправляет прошлогодние ошибки.

• Англия: Антон Муша выясняет, за что «Астон Вилла» выгоняет Габриэля Агбонлахора. 

• ГерманияЛидия Дидык ужасается результатам молодежных сборных Германии.

• ИспанияНикита Котов объясняет, почему у Иско нет будущего в «Реале».

• ИталияИлья Егоров досрочно предсказывает очередное скудетто «Ювентуса».

• ФранцияЮрий Алеманов — о том, как президент «Лилля» разваливает клуб.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Хоккей: Дмитрий Темников анализирует новые реформы в КХЛ.

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