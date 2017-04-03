Анонс приложения «90 минут» №13 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 3 апреля

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• Тема: Андрей Вдовин рассказывает, зачем УЕФА новый турнир для сборных.

• Рейтинг: 5 чемпионатов, где играют по системе «весна-осень».

• Статистика и цифры РФПЛ.

• Статистика и цифры ФНЛ.

• Статистика ПФЛ.

• Англия: Антон Муша объясняет, как Майкл Кин добивается возвращения в «Манчестер Юнайтед».

• Германия: Лидия Дидык восхищается голевыми подвигами Марио Гомеса.

• Испания: Никита Котов нашел нового лидера сборной Испании.

• Италия: Илья Егоров предсказывает успех «Интера» в следующем сезоне.

• Франция: Юрий Алеманов грустит вместе с болельщиками «Бордо» из-за ухода президента Жан-Луи Трио.

• Статистика отбора ЧМ-2018.

• Анонс: Самые ожидаемые матчи выходных.