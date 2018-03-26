Анонс приложения «90 минут» №12 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 26 марта

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №12

• Тема: Андрей Вдовин объясняет, почему ломать что-то в сборной России уже поздно.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Цифры РФПЛ. • ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, доберется ли Новосибирск до зоны стыков. • Статистика товарищеских матчей сборных • Англия: Илья Егоров рассказывает, как Гарет Саутгейт обновляет сборную Англии перед ЧМ-2018. • Германия: Лидия Дидык — о сохранении в Германии правила «50+1». • Хоккей: Главные события прошедшей недели. Скачать приложение «90 минут» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1