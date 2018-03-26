Анонс приложения «90 минут» №12 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 26 марта

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №12
• Тема: Андрей Вдовин объясняет, почему ломать что-то в сборной России уже поздно.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Цифры РФПЛ.
• ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, доберется ли Новосибирск до зоны стыков.
• Статистика товарищеских матчей сборных
• Англия: Илья Егоров рассказывает, как Гарет Саутгейт обновляет сборную Англии перед ЧМ-2018.
• Германия: Лидия Дидык — о сохранении в Германии правила «50+1».
• Хоккей: Главные события прошедшей недели.
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