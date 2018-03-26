Анонс приложения «90 минут» №12 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 26 марта

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №12

• Тема: Андрей Вдовин объясняет, почему ломать что-то в сборной России уже поздно.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Цифры РФПЛ.

• ФНЛ: Дмитрий Темников — о том, доберется ли Новосибирск до зоны стыков.

• Статистика товарищеских матчей сборных

• Англия: Илья Егоров рассказывает, как Гарет Саутгейт обновляет сборную Англии перед ЧМ-2018. 

• ГерманияЛидия Дидык — о сохранении в Германии правила «50+1».

• Хоккей: Главные события прошедшей недели.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

App Store

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