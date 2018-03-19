Анонс приложения «90 минут» №11 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 марта

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №11

• Тема: Андрей Вдовин — о подготовке сборной России к играм против бразильцев и французов.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.

• Статистика и цифры РФПЛ.

 Кроссворд. Рекорды и тайны Британии.

• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, за что возненавидели Александра Григоряна болельщики «Луча».

• Англия: Илья Егоров объясняет, чем Поль Погба занимается в «МЮ». 

• ГерманияЛидия Дидык приветствует возвращение Хорста Хрубеша в тренерскую профессию.

• ИспанияНикита Котов восхищается Виссамом Бен Йеддером, в одиночку выбившего «МЮ» из Лиги чемпионов.

• ИталияИлья Егоров разбирается, кто настоящий лидер «Наполи».

• ФранцияЮрий Алеманов рассказывает о секретах Дидье Дешама перед товарищеским матчем между сборными Франции и России.

• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.

• Хоккей: Главные события прошедшей недели.

Скачать приложение «90 минут» можно здесь: 

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