Анонс приложения «90 минут» №11 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 марта

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №11
• Тема: Андрей Вдовин — о подготовке сборной России к играм против бразильцев и французов.
• Расстановка: Главные истории прошедшей недели.
• Статистика и цифры РФПЛ.
• Кроссворд. Рекорды и тайны Британии.
• ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, за что возненавидели Александра Григоряна болельщики «Луча».
• Англия: Илья Егоров объясняет, чем Поль Погба занимается в «МЮ».
• Германия: Лидия Дидык приветствует возвращение Хорста Хрубеша в тренерскую профессию.
• Испания: Никита Котов восхищается Виссамом Бен Йеддером, в одиночку выбившего «МЮ» из Лиги чемпионов.
• Италия: Илья Егоров разбирается, кто настоящий лидер «Наполи».
• Франция: Юрий Алеманов рассказывает о секретах Дидье Дешама перед товарищеским матчем между сборными Франции и России.
• Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы.
• Хоккей: Главные события прошедшей недели.
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