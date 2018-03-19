Анонс приложения «90 минут» №11 от еженедельника «Футбол»! В продаже с 19 марта

Приложение еженедельника «Футбол» «90 минут» №11

• Тема: Андрей Вдовин — о подготовке сборной России к играм против бразильцев и французов.

• Расстановка: Главные истории прошедшей недели. • Статистика и цифры РФПЛ. • Кроссворд. Рекорды и тайны Британии. • ФНЛ: Дмитрий Темников объясняет, за что возненавидели Александра Григоряна болельщики «Луча». • Англия: Илья Егоров объясняет, чем Поль Погба занимается в «МЮ». • Германия: Лидия Дидык приветствует возвращение Хорста Хрубеша в тренерскую профессию. • Испания: Никита Котов восхищается Виссамом Бен Йеддером, в одиночку выбившего «МЮ» из Лиги чемпионов. • Италия: Илья Егоров разбирается, кто настоящий лидер «Наполи». • Франция: Юрий Алеманов рассказывает о секретах Дидье Дешама перед товарищеским матчем между сборными Франции и России. • Статистика Лиги чемпионов и Лиги Европы. • Хоккей: Главные события прошедшей недели. Скачать приложение «90 минут» можно здесь: App Store Google Play

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1